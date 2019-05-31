رانيا يوسف تكشف عن رفضها العمل مع غادة عبدالرازق وزينة

أكّدت الفنانة رانيا يوسف أن هناك دورا ندمت عليه بالفعل عند مشاركتها في أحد المسلسلات نظرا إلى أنها كانت تحتاج إلى المال حينها.

وحلّت رانيا يوسف ضيفة على برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر قناة "العربية"، إذ أجابت عن 25 سؤالا من دون تفكير، وبشأن اتهامها بأن أخبارها الشخصية طغت على أدوارها، نفت هذا الأمر مشيرة إلى أن جميع مسلسلاتها ناجحة للغاية، وأنها أكثر ممثلة لديها أعمال ناجحة وأجرها ليس مبالغا فيه، وحول تعمدها إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة قالت رانيا يوسف إنها تواكب الموضة فحسب.

ونفت أن زوجها السابق محمد مختار هو صاحب الفضل عليها والسبب في شهرتها، مؤكدة أنها كانت بالفعل لديها أدوار مميزة وكانت تشارك في العديد من الأعمال، لافتة إلى أنها تعد الفنانة الوحيدة التي لم يساعدها زوجها بواسطة أو مكالمة تليفون، وكشفت رانيا يوسف عن عمرها الحقيقي وهو 45 عاما، وبشأن تصريحها السابق بأنها لا تود العمل مجددا مع غادة عبدالرازق وزينة أشارت إلى أنها لا تستطيع العمل معهما لأنهما أصبحتا نجمتين كبيرتين.

وألمحت إلى أنها لا تفكر بالزواج مجددا نظرا لأنها استنفدت مرات الرسوب في الزواج، وحول تصريحها بأنها اعتزلت تقديم الأدوار الجريئة قالت رانيا يوسف إنها لم تصرح بذلك وأن كلمة جريء تعدّ مفتوحة لها العديد من المعاني فمن الممكن أن يكون الدور الجريء بالنسبة إليها ليس جريئا بالنسبة إلى آخرين، وأشارت رانيا إلى أنها لا تمانع دخول ابنتيها الوسط الفني ما دام أنّ لديهما الموهبة، وعن الدور الأقرب لقلبها صرحت رانيا بأن دور "صافي" في "أهل كايرو" كان الأقرب لقلبها.

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