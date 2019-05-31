شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ابو جبل 25.. تماسك مصطفى شعبان وجحود نجلاء بدر وانهيار البزاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال حلقة ابو جبل 25 ، المذاع على قناة on e ، الكثير من التفاصيل والمفاجآت، فبعد وصول مصطفى شعبان لخيط جديد لإثبات براءته يعرض عليه والد حبيبة شقيقه رزق أن يساعده فى رحلته البحثية عن مرتكب الجريمة، فتظهر شهامته وجدعنته ويكشف "عزب" لهما عن إصابته بالسرطان.

يبدو أن انتصار "مريم حسن" تعرضت لعملية نصب فقدت خلالها كل الأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل، فى الوقت الذى عاد فيه وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" إلى منزله بعد أيام من الاختفاء وتحديدا بعد موت ابنه أحمد "عصام السقا".

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أما سعد "دياب" فأصبح موقفه فى غاية الصعوبة بعد القبض عليه لتوريطه من قبل وجيه أبو اليزيد فى بيع أرض ملك الدولة دون علمه.

جحود نجلاء بدر يزداد فهى لم تتأثر بوفاة شقيقها ولا اختفاء والدها، وتؤكد لأمها أن والدها المختفى سيظهر وحينما يظهر نراه فى مشهد مؤثر ينهار أمام عايدة رياض بعد عودته لمنزله فقد كان مختفيا لفترة فى مسجد الحسين وقابله هناك رجل صالح غير تفكيره.