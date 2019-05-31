شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة 25 من "قمر هادى".. هانى سلامة ينقذ سمر من القرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "قمر هادى"، حيث اعترفت مريم "داليا مصطفى" لهادى أبو المكارم "هانى سلامة" بتفاصيل ما يحدث له وحقيقة انتحالها لشخصية سلمى بدل مريم، أما رجاء "رشاد الشامى" لا يريد أن يخبر هادى أبو المكارم عن حقيقة الأحداث.

واتفق هادى أبو المكارم مع عرابى "كريم سرور" على خطة لتهريب سمر "هاجر عفيفى" من القرش "أحمد التهامى" بمساعدة إدوارد "مؤمن نور" وهنا "مريم حسن" وبالفعل استطاع هادى أن يهرب سمر من فيلا القرش.

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وانتهت الأحداث حينما وجد هادى أبو المكارم وإدوارد هنا "مريم حسن" مصابة، والقرش "أحمد التهامى" مقتولا أمام باب فيلته.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "هادى أبو المكارم" الذى يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر فى السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شىء آخر.

يذكر أن مسلسل "قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.