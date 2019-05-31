شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال 25.. محمد رمضان يكسب المزاد ويحصل على محل جديد بسوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية فى الحلقة الـ 25 من مسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، الذى يذاع يومياً طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc ، بإتفاق "المعلم منصور" وإحدى معلمات التجار "المعلمة غنية"، على سعر موحد بألا يتعدى مبلغ 60 ألف جنيه للمحل الذى يعرض فى المزاد داخل سوق الجمعة، وبدأ المزاد داخل السوق بين "زلزال ومنصور وغنيمة"، وبعد ما اشتعل المزاد بينهما كسب "زلزال"، محمد رمضان المحل الذى وصل الى 150 الف جنيه، بمساندة "ا. ذهدى وصافيا وام حسن وصديقه"، محمد عثمان.

وتطورت الأحداث بذهاب "خليل بيه"، ماجد المصرى و"عبد الحليم" محمود حجازى لسيدة الأعمال "ساندى"، التى تجسدها الفنانة سميرة مقرون، للتعاون معها فى توريد الفاكهة للاتحاد الاوروبى ويكون شريكها، ومن المتوقع ان "عبد الحليم" متفق معها للنصب على "خليل".

وحاول "زلزال" محمد رمضان التفاوض مع "المعلمة غنيمة"، لكى يأخذ منها عينات من الفاكهة حتى يفتتح المحل ويبأ فى البيع، إلا أنها رفضت الاخيرة طلبه وعرصت عليه شراء المحل ب 120 الف ويخسر فيه 30 الف حتى لا يدخل وسط التجار مرة أخرى فغادر "زلزال".

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يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.