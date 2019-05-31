وفاة نجل ياسر جلال في «لمس أكتاف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل “لمس أكتاف”، والتي شهدت وفاة “فارس” نجل الفنان ياسر جلال “أدهم” بعد استسلامه للمخدرات.

وتصادف يوم وفاة فارس مع يوم زفاف والده “أدهم” على زوجته الثانية إيمان العاصي “غادة” وقبل بدء الزفاف حاول فارس الاتصال بوالده أكثر من مرة لكن الأخير أغلق الاتصال في وجهه، حيث كان مشغولا بعروسته.

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”فارس” كان ينتظر وحيدا بأحد الشوارع ولما حاول الاتصال بأبيه ولم يرد، إذا بأحد أصدقاء السوء الذي كان يمر بسيارته صدفة يطلب منه أن يركب معه، ولما ركب معه أعطاه مخدر “الإستروكس” وتوفي فارس بعد أن دخنه على الفور بينما أبوه مشغول بعروسته.

وعلمت “أم فارس” الخبر وجاءت مهرولة ولما رأت ابنها طريحا انهارت تبكي وتحتضنه في مشهد مؤثر.

ويشارك في بطولة مسلسل ”لمس أكتاف” ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ومحمد عز، وكرم جابر، وهبة عبد الغني، وخالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي، ويذاع العمل حصريًا على شاشة “CBC”.