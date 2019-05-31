كريم فهمى يستعد لـ«بيدو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المخرج عمرو صلاح لخوض تجربة سينمائية جديدة مع المنتج أحمد السبكى، من تأليف وبطولة كريم فهمى، وتحمل عنوان «بيدو»، ويشارك فى البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا، من بينهم بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى ومحمد ثروت، بينما لم يتم الاستقرار على البطولة النسائية فى الفيلم.

ويأتي ذلك بعد نجاح التجربة السينمائية الأولى فى «قلب أمه»، العام الماضى، وأشار المخرج عمرو صلاح، في تصريحات صحفية، إلى أن الفيلم ينتمى لنوعية أعمال المغامرات ممزوج بالكوميديا، موضحاً: «هى تجربة مختلفة وغير مسبوقة فى السينما المصرية، فنحن نرغب فى تقديم فيلم مناسب لكل أفراد الأسرة، وسيكون عملاً لم يقدم مثله فى مصر خاصة على مستوى المؤثرات البصرية، أنا أميل بشكل كبير إلى الأفكار غير المعتادة، وهو ما شجعنى على خوض التجربة، ولذلك لن يتم طرح الفيلم فى دور العرض قبل عام 2020، لأن العام الحالى سنعمل على التحضيرات الخاصة بالفيلم، فهو يحتاج إلى اهتمام خاص بالتفاصيل».

وتابع عمرو صلاح قائلا: انتهينا من العمل على السيناريو ونعمل حالياً على التحضيرات الأولية، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، ولكنه يحتاج وقتاً كثيراً بعد الانتهاء من التصوير فى العمل على المونتاج وتصميم الجرافيك، والمختلف فى الأمر أن القائمين على الجرافيك يعملون معنا من اليوم الأول، فهناك تنسيق بين كل العناصر بالإضافة إلى الديكور والملابس، نعمل الآن بالتوازى بين تقفيل السيناريو والتحضير لتنفيذه، ومن المقرر أن نبدأ التصوير بعد عيد الفطر.