أحمد سعد يطلق «عز الشباب».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان والنجم المصري أحمد سعد على صفحته على موقع يوتيوب أغنية جديدة تحمل عنوان “عز الشباب” وتفاعل معها الجمهور كثيرا.

والأغنية من كلمات أحمد هاشم، ألحان أحمد سعد، توزيع أشرف البرنس.

وكان النجم أحمد سعد قد شارك جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بنشر فيديو وهو يرفع أذان الفجر.

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وعلق أحمد على الصورة قائلا: الف حمد والف شكر علي فرصة رفع أذان الفجر في رمضان العشر الاواخر وكمان في يوم فردي.

وكان الفنان أحمد سعد قد وقع مؤخرا، في أزمات مع طليقتيه الفنانة ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور حديثة للفنان المصري أحمد سعد برفقة فتاة فاتنة من خارج الوسط الفني.

الفنان المصري التقط الصور مع هذه الفتاة، خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة بمنطقة التجمع الخامس، وهو ما جعل عدد كبير من النشطاء يتكهنون بأنه يعيش قصة حب جديدة معها.

وسخر بعض النشطاء من الصور، وأكدوا أنهم سيرون الفتاة في برنامج “شيخ الحارة” في رمضان القادم، حيث كتب أحدهم: “لأ احنا نستناكي في شيخ الحارة في رمضان الجاي بقى”، وذلك في إشارة إلى ظهور سعد وطليقتيه ريم وسمية في البرنامج في حلقات منفصلة وتبادلوا الاتهامات.