تعرف على تكلفة إطلالة ميريام فارس الغريبة على «إنستجرام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع »إنستجرام«، بصور حديثة لها وهي ترتدي إطلالة غريبة.

ميريام فارس، في الصورة وهي ترتدي قميص أزرق، ظهر وكأنها ترتدي ملابس داخلية فوقه كتوب إلا أن الحقيقة أن البلوزة هي عبارة عن هجين من دار أزياء AlexanderWang، ورغم صيحته الغريبة، إلا أن القميص يباع عبر المتاجر الإلكترونية بسعر يصل إلى 1142 دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، يوم 23 يونيو المقبل.

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يُذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وكانت ميريام فارس، قد أعلنت مؤخرًا عن إلغاء حفلها الذي كان مقررًا إقامته في الكويت وذلك بسبب سوء التنظيم.

في الوقت نفسه نشر الصحفي الكويتي نايف الشمري، تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قال فيها: «بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك.. لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت.. لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط».