كاردي بي تطرح أغنيتها الجديدة: Press – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت مغنية الراب الأمريكية الشهير عالميًا كاري بي أغنيتها الجديدة Press عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وأتاحت كاري بي عرض الفيديو الخاص بالأغنية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، حيث تضمن صورة جريئة جدًا التقطت لها وسط مجموعة من الصحفيين والمصورين. وتسعى كاردي بي من خلال هذه الأغنية إلى العودة للساحة الفنية بقوّة بعد أن تراجعت أسهم نجاحها في الفترة الماضية. لمشاهدة فيديو أغنية Press:

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