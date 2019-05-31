أديل تلتقي الجمهور السعودي.. قريبًا

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن الجمهور السعودي سيكون على موعد مع واحدة من أضخم الحفلات الفنية خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقد أفادت بعض المصادر الخاصة أن الفنانة العالمية أديل ستحيي أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم جدة” في ملعب الجوهرة.
ومن المقرر الإعلان عن الحفل رسميًا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم طرح تذاكر الحجز في الأسبوع الأوّل من شهر حزيران/يونيو.
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