متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية شاهيناز عن انفصالها رسميًا عن زوجها.
ونشرت شاهيناز صورة لها أثناء تواجدها في رحلة سياحية في إندونيسيا عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “الحمدلله الذي تتم بنعمة الصالحات عزباء رسميا”.
وكانت شاهيناز ضياء الدين اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، ومنعها من رؤية ابنها، ونشرت عبر حسابها على موقع “فيسبوك” صورة لها تظهر آثار الضرب عليها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهيناز تعلن طلاقها رسميًا: الحمدلله الذي تتم بنعمة الصالحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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