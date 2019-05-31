الجمهور يودع “قيامة أرطغرل” والنهاية تنال إعجاب الجميع!

متابعة بتجـــــــــــرد: ودّع الجمهور، المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” بعد 150 حلقة و5 ومواسم عرضت على مدى 5 سنوات، ولاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا لا مثيل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الأحداث الملحمية في النهاية، والتي وعد بها كاتب المسلسل سابقًا.

وفوجئ عشاق المسلسل بخاتمة مميزة تضمنت تلاوة لسورة الفتح، بصوت رائع عذب، مع انطلاق بطل المسلسل أرطغرل ورفاقه في مهمة توحيد صفوف العالم الإسلامي، وإنقاذه من التفرق، والانتقال به لمستقبل مشرق.

ونجح أرطغرل في الحلقة الأخيرة من التخلص من أبرز أعدائه المغول، بالقضاء على القيادي البارز “آراك بوكا”، والعميل الذي خان القائد المغولي المسلم “برغيهان”، لتتم عملية التفاهم بين أرطغرل وبيرغيهان، من أجل استكمال وحدة صفوف المسلمين أمام خطر المغول في المنطقة.

وشكل المسلسل خلال السنوات الخمس السابقة حدثًا محليًا ودوليًا، بعد بثه عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

وبذلك، يصل المسلسل إلى النقطة الأخيرة بعد 150 حلقة، وخمسة مواسم من النجاح واعتلاء نسب المشاهدة، دون إتاحة الفرصة لبقية المسلسلات والبرامج بالمنافسة، ليسدل الستار عن بطولة “أرطغرل”، وتفتح الستارة مجددا العام المقبل، مع بطولات ابنه “عثمان”، مؤسس الدولة العثمانية.