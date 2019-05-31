سينتيا صموئيل برفقة “جاد”.. هل خطفته من “بيان”؟

نشرت الممثلة سينتيا صموئيل، على حسابها عبر موقع انستغرام، صورة لها برفقة الممثل السوري معتصم النهار، الذي يشاركها في مسلسل “خمسة ونص”.

وقد علّقت “صموئيل” على الصورة معبّرة عن حبّها لمعتصم، لافتة الى أنه إنسان جميل قلبًا وقالبًا، كما أنها فخورة بخوضها هذه التجربة التمثيلية معه.

Advertisements

ولمن يتابع المسلسل، فقد باتت أحداثه مشوّقة، حيث عمدت “صموئيل” الى تغيير مظهرها الخارجي ولون شعرها، لتشبه “بيان” في المسلسل والتي تجسّد شخصيتها الممثلة نادين ن. نجيم، سعيًا منها للفت انتباه معتصم أو “جاد” في المسلسل، كما أنها تطلب مساعدة “بيان” لها لتقرّبها من جاد، في حين تتجاهل بيان هذا الطلب بسبب حبها لـ “جاد”.

فهل تنجح “صموئيل” بخطف قلب “جاد” من “بيان”، أم أن أنظارها ستتحوّل باتجاه “غمار” والذي يلعب دوره النجم قصي خولي؟ أيام قليلة تفصلنا عن نهاية المسلسل لتُكشف كل هذه التفاصيل.

يذكر ان مسلسل “خمسة ونص” يعرض يومياً طيلة شهر رمضان المبارك، وهو من تأليف ايمان السعيد، اخراج فيليب اسمر وانتاج شركة الصباح، ويضم نخبة من نجوم الفن والتمثيل ابرزهم نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي احمد، رولا حمادة وغيرهم.