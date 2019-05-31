كاظم الساهر يشوّق جمهوره.. بصمت

شوّق القيصر كاظم الساهر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنية سيطرحها قريبًا، دون الكشف عن تفاصيلها.

فقد نشر مقطع فيديو يظهر جزءا من فيديو كليب له، مع موسيقى استمرت بضع ثوان، حيث اعلن ان هذا هو العمل المنتظر ان يقدّمه القيصر لجمهوره.

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لم يزوّد الساهر متابعيه بتفاصيل حول الاغنية، فلم يُعرف عنوانها أو كلماتها أو مع من تعاون لانجازها، وهذا الامر خلق فضولاً لدى الجمهور الذي راح يتساءل عمّا سيقدّمه القيصر، إلا أنه في الوقت عينه كان مطمئنًا وواثقًا ان العمل سيكون رائعًا ويحصد نجاحًا كبيرًا كسائر الاعمال التي قدّمها كاظم الساهر في وقت سابق.

من جهة اخرى، وفي حديث سابق اجراه موقع “الخليج 365” مع المخرج فادي حداد، اشار الأخير الى انه انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب اغنية الساهر الجديدة، حيث صوّرها في لبنان وامتدّ التصوير على مدى يومين، مؤكدًا ان العمل ضخم. (لقراءة الخبر: خاص- معلومة مهمة حول كليب كاظم الساهر الجديد).

الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفيصر كانت اغنية “عيد العشاق” من البوم “كتاب الحب” الذي طرحه عام 2016.

شاهدوا الاعلان الترويجي للأغنية