نانسي عجرم تُحيي سهرة رمضانية بالقاهرة

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""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سهرةً رمضانية داخل إحدى الخيم بفندق شهير بالقاهرة. حيث وصلت إلى العاصمة المصرية برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا قبل ساعات قليلة من موعد إقامته لتغادر عائدة إلى لبنان في فجر اليوم التالي.

وشهد الحفل حضوراً لعدد من الفنانين والشخصيات العامة منهم ماجد المصري ونهال عنبر وهيدي كرم.، وقدمت فيه مجموعةً من أغانيها بينها "اخاصمك اه"، "انت مصري"، و"بدنا نولع الجو" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور على مدار أكثر من ساعة.

وافتتحت "عجرم" وصلتها بأغنية "ما تيجي هنا وانا احبك" التي حظيت بتصفيق حاد من الحضور ترحيباً بالفنانة اللبنانية التي تابعت بمجموعة من أغنياتها "احساس جديد"، "يا سلام"، "قول تاني كده"، و"يا بنات" وغيرها من الأعمال الخاصة. Advertisements

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