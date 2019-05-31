شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائها من "حكايتى".. ياسمين صبرى تقضى الإجازة فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت النجمة ياسمين صبرى إلى العاصمة الايطالية روما لقضاء إجازتها بعد انتهائها من تصوير مسلسلها "حكايتى" الذى يعرض فى شهر رمضان الجارى وتخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، على أن تتنقل بين عدة دول أوروبية لقضاء إجازة العيد.



ياسمين صبرى فى روما

ويحقق المسلسل ردود أفعال جيدة مع تصاعد الأحداث خلال الحلقات حيث يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور الذى تعايش مع رحلة داليدا بعد هروبها من ظلم أهلها لتواجه الصعوبات فى الإسكندرية وبعد ذلك قصة الحب مع "على" الذى يجسد دوره أحمد صلاح حسنى والتى تنتهى بالزواج ولكن الأمور لم تنته عند هذا الحد حيث تشهد الحلقات المقبلة أكثر من مفاجأة غير متوقعة.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.