شاهد : جو رعد يحضر أغنية خليجية “وقع وقع ” وطارق الحربي ينتقد الكليب !

أعلن الفنان اللبناني ومصفف الشعر جو رعد عن تحضيره لأغنية خليجية بعنوان “وقع وقع” وهي من إنتاج شركة روتانا وسوف يتم نشرها في عيد الفطر المبارك وكشف عن بعض تفاصيل الأغنية الخليجية خلال لقاءه في برنامج رادار طارئ مع الإعلامي طارق الحربي على قناة روتانا خليجية قائلا: “إنه أول تعامل بينه وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي يتشرف بالعمل معها وأنه سيتم إطلاق الكليب أول أيام العيد”.

وعرض البرنامج مقطع فيديو من كليب جديد له ووضح عن ظهوره في الفيديو كليب كراعي للأغنام ورد على سؤال مقدم البرنامج حول أن الأغنية رومانسية ولكنه استعان بالأبقار والأغنام بها ولم يستعين بالعنصر النسائي، قائلا: “إنه لا يشترط أن يظهر الفنان دائما بمظهر جميل وحوله فتيات مثيرات، فهو اختار أن يظهر في دور راعي أغنام يعيش في الضيعة”.

وأضاف: “الجمهور أصبح يكره المظاهر ومن الجيد أن يكون الفنان قريب من جمهوره، ولذا اخترت تجسيد دور راعي أغنام في تلك الأغنية، ولا يشترط أن يكون هناك عنصر نسائي بها”.