سارة هايلاند جميلة هوليوود تعاني من مرض مميت.. وتعرّضت للعنف الجسدي من قبل حبيبهامخرج "يارا"...

ميرنا وليد - بيروت - ​سارة هايلاند​ خضعت لـ16 عملية جراحية لتنقذ حياتها، وعانت من إساءة حبيبها لسنوات طويلة. ولدت سارة جين هايلاند في 24 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1990، هي ممثلة أميركية شهيرة جداً، وعلى الرغم من صغر سنها إستطاعت ان تنافس كبار نجمات ​هوليوود​.

جمالها الذي يختلف عن جمال المرأة الأميركية، يجعلها تبرز بشكل أفضل في مجال التمثيل، إضافة إلى أنها ابنة الممثلين ​ميليسا كاناداي​ وإدوارد جيمس هايلاند، وشقيقها أيضاً دخل عالم التمثيل وهو الممثل ​إيان هايلاند​.

طفولتها:

عاشت سارة هايلاند والتمثيل يحيطها منذ نعومة أظافرها، فقد كانت ترافق والديها الى كواليس أعمالهما. التحقت سارة هايلاند في ما بعد بمدرسة الفنون الأدائية الاحترافية، وهناك خضعت للعديد من ورش العمل التي جعلتها تحترف التمثيل بشكل أوسع، إضافة إلى نصائح والديها اللذين تابعاها هي وشقيقها إيان.

قدمت أدواراً صغيرة في العديد من الأفلام بين العام 2007 والعام 2010، بعدها عرفت شهرة واسعة بتأديتها شخصية هالي دونفي في المسلسل العائلي الكوميدي الذي عرض على شاشة "إيه بي سي" Modern Family.

هذا الدور جعل النقاد يتابعون موهبتها عن قرب، فحصلت سارة هايلاند على العديد من الجوائز والترشيحات، من بينها أربع جوائز من نقابة ممثلي الشاشة لأدائها المتميز، وكذلك حصلت على جائزة نقاد التلفزيون، كأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي.

في عام 2012 ، ظهرت سارة هايلاند في فيلم Struck by Lightning، وفي أيلول/سبتمبر عام 2012 أعلنت شركة الانتاج أنها ستكون جزءاً من حملة إعلانية خاصة بلعبة نينتندو 3DS، الى جانب ديانا أجرون وغابي دوغلاس .

في عام 2016، قامت سارة هايلاند بأداء أغنيات مثل "Closer" من قِبل The Chainsmokers و "Don't Wanna Know" بواسطة فرقة Maroon 5 ، وضمت كل من Kendrick Lamar مع Boyce Avenue.

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مشوارها مع مرض الكلى

تم تشخيص سارة هايلاند بمرض خلل التنسج الكلوي عندما كانت طفلة صغيرة، وخضعت لعملية زراعة كلى من والدها في نيسان/ أبريل عام 2012. فشلت هذه الكلية بعد بضع سنوات، مما أدى إلى عملية زرع كلية ثانية في أيلول/سبتمبر عام 2017، وتبرّع بها شقيقها الأصغر إيان. لم تكن هذه المرحلة سهلة أبداً على سارة، التي كانت بين الحياة والموت في هذه المرحلة، ولم تكن مراهقتها مثل جميع الأولاد، لأن والديها كانا يخافان كثيراً عليها.

لا زالت سارة هايلاند تعاني من هذا المرض، وتتناول أدوية مضادة للرفض وللستيرويدات بشكل منتظم، للتأكد من أن جسمها لا يرفض كليتها المتبرع بها من قبل شقيقها. وبالتالي، تواجه سارة صعوبة في الحفاظ على الوزن وكتلة العضلات وقد دخلت المستشفى عدة مرات، لذلك تعتذر عن تقديم العديد من الأعمال في بعض الفترات.

في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 ، قالت هايلاند في مقابلة إنها فكرت في الانتحارK لأنها شعرت أنها عبء على أسرتها ، وألقت اللوم على جسدها الرافض لكُلية والدها. منذ الولادة خضعت لـ 16 عملية جراحية لتحسين صحتها، بما في ذلك العديد من جراحات الكلى وجراحة بالمنظار لعلاج بطانة الرحم لديها.

حياتها العاطفية

واعدت سارة هايلاند مات بروكوب شريكها في Geek Charming لعدة سنوات، بعد اجتماعهما لأول مرة في عام 2010. في آب/ أغسطس عام 2014، حصلت سارة هايلاند على أمر منع مؤقت للعنف المنزلي ضد مات لإساءة معاملتها لها جسدياً ولفظياً، طوال السنوات الأربع الأخيرة من علاقتهما.

دخلت بعدها سارة هايلاند في علاقة مع الممثل ​دومينيك شيروود​ في شباط/ فبراير عام 2015 ، عندما التقيا في مجموعة Vampire Academy، ولكن انتهت العلاقة في عام 2017.

انتشرت بعدها اخبار افادت أنها بدأت في مواعدة الشاب الشهير ويلز آدامز، إعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، ثم انتقلا للعيش معاً في لوس انجلوس منذ آب /أغسطس عام 2018.