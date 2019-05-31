منير بو عساف:جديد الوسوف لم يضف شيئاً على مسيرته..ولذلك يميل وائل كفوري إلى الأغاني الحزينة

ميرنا وليد - بيروت - لا يختلف إثنان أنه شاعر غنائي يحظى بمساحة مهمة وقيّمة على الساحة الفنية، لا يخدش أذن المستمع بكلماته بل يغذّي روحه ويطربه، وغالباً ما تشكّل مؤلفاته الغنائية زوبعة فنية كبيرة نتأثر بها ونرددها لو بعد زمن طويل على طرحها.

هو الشاعر ​منير بو عساف​ الذي أبدع في كلماته التي لمست قلوبنا، فهو الذي كتب أغنيات "حكم القلب"، "هلأ تافقتي"، "جايي عالهدا"، "كذابين"، "اخدت القرار" وغيرها للفنان ​وائل كفوري​، وأغنية "كيفك بالحب" للفنانة ​نانسي عجرم​، و"حبيبي ما بعرف ليش بحبك" للفنان ​ملحم زين​، و"في مكان" للفنان رامي عياش، و"نيالك يا هوى" للفنان عاصي الحلاني، و"لو كان" للفنانة إليسا، وغيرها الكثير من الأغاني الناجحة.

وكان لنا هذه المقابلة المميزة والشيّقة مع الشاعر منير بو عساف:

بداية أخبرنا عن تعاونك الجديد مع الفنانين..

لدي تعامل جديد مع الفنان وائل كفوري، الفنانة نانسي عجرم، الفنان ​ناجي أسطا​، إضافة إلى عمل ديو يجمع الفنان ​ماجد المهندس​ والفنانة ​بلقيس​.

كتبت مؤخراً على صفحتك الخاصة مقطع من أغنية "هلأ تا فقتي" للفنان وائل كفوري، وقصدت أن الفنان ​راغب علامة​ قلّد وائل بأغنيته الأخيرة "صدفة" التي أعاد فيها مقطع من اغنية "آسف حبيبتي"..

نعم هذا صحيح قصدت راغب بذلك..بالنتيجة انا رأيي لا يقدّم ولا يؤخّر، راغب يحظى بجماهيرية كبيرة، بأسوأ الأحوال الذين يحبونه سيحبون أغنيته، لكن انا اتكلم بمستوى الذين لا يحبونه ان يحبوا اغنيته.

أخبرنا عن التعاون القريب بينك وبين الفنان وائل كفوري، هل من الممكن أن نسمع ستايل اغانيه في التسعينات؟

وبالنسبة للأغاني في فترة التسعينيات لوائل، كـ "ما وعدتك، وليل ورعد"، فوائل كفوري لم يعد كذلك، فهو ملك الرومانسية لا يتوافق مع أن يعود ويغني هذا الستيل.

وأشير أيضاً هناك الكثير من الناس تسلط الضوء على وائل لأنه نجم بارز، أنا أسمع أغانٍ لنجوم من الصف الأول لا يحققون أي صدى وكأنهم لم يطرحوا أي شيء.

هل اختيار وائل كفوري لأغاني حزينة هو بسبب مروره بفترة حزينة ؟

لا هذا ليس شرطاً، من الممكن أن يميل وائل لهذه المواضيع ظناً منه أنّها تعيش أكثر، وهذا الأمر أنا أوافقه عليه.

هل طلب منك فنان يوماً اغنية كالتي تكتبها للفنان وائل كفوري؟

لا لم يحصل معي هذا الأمر.

ما رأيك بأغنيتي الفنان جورج وسوف الأخيرتين "ملكة جمال الروح وسكت الكلام"؟

بالنتيجة الوسوف لو قدّم أي شيء العالم تحبه وأنا أحبه فهو لديه تاريخ فني عريق.

برأيك هل شكّلت الأغنيتان إضافة لمسيرته؟

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لا لم تضيفا أي شيء على مسيرته.

تحب أن تكتب الأغاني له؟

إذا كتبت له تكون إضافة لي، أنا أكتب لنفسي والذي يرغب يغني لي.

أطلقت الفنانة نوال الزغبي مؤخراً ألبومها "كدة باي"، ما رأيك فيه؟

صراحة لم أسمعه.."سمعت تقطيش منه".

سمعت ألبوم "إلى كل اللي بحبوني" للفنانة إليسا؟ وما رأيك فيه أيضا؟

سمعته، ووجدته جميلاً جداً.

ترغب بالتعامل معها مجدداً؟

ليست لدي أية مشكله بالأمر.

لديك مشكلة أن تعطي الأغاني لفنانين صاعدين ليسوا من نجوم الصف الأول؟

لا أبداً، الفنان ناجي أسطا بدأ مشواره الغنائي معي بأغنية "رح تعملي بالأعصاب، وكبرانة براسها، وكذابة انتي"، وجوزيف عطية أيضا كـ "تعب الشوق".

سعر الأغنية التي تبيعها لنجم الصف الأول هو ذاته للفنان الصاعد؟

نعم السعر ذاته.

من الممكن أن تكتب الأغاني بغير اللهجة اللبنانية، كالمصري مثلاً؟

كنت اكتب مصري منذ زمن، حينها كان الشاعر اللبناني يكتب اللهجة المصرية، وقد كان لدينا اطلاع على مسلسلاتهم، لكن اليوم تغير الحال، هناك شعراء مصريون يكتبون بنمط مختلف باللهجة المصرية نحن لا نعرفه، وأصبح هناك تعابير جديدة يستخدمونها قي الأغاني. برأيي انه من الأفضل على كل شخص ان يلعب في ملعبه.

ما رأيك يمستوى كلام الأغاني التي تطرح حالياً؟

يوجد الايجابي والسلبي، يوجد من كل شيء، الفن ساحة متاحة للجميع.