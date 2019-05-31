كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السقا" يسعى لفتح مدرسة في ولد الغلابة حلقة 25 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل ولد الغلابة، ذهاب ضابط المباحث للمنزل الذي كان يصنع فيه عيسى الإستروكس للبحث عن (حمزة) كريم عفيفى، لكنه لم يجد إلا (صديق) إدوارد جالسًا وهو يستمع إلى الأغانى.

واضطر عيسى لنقل الملايين إلى "سطح" المنزل الذي يعيش فيه برفقة (فرح) خوفًا من هجوم الشرطة في أي لحظة، وبالفعل نجح في ذلك، فيما سألت (صفية) إنجى المقدم (صديق) عن شقيقهم (حمزة)، وقالت له إنها تريد الاطمئنان عليه فقط ولن تبوح لأحد عنه شيئًا.

ونجح المحامى (جمال لبة) أحمد زاهر في غسل أموال (عيسى) التي حصل عليها من المخدرات، وطلب عيسى من المحامى أنه يريد فتح مدرسة كبيرة بجانب الشركات الوهمية التي سيؤسسها المحامى لغسيل الأموال.

واختتمت أحداث الحلقة بمشهد بين (عيسى) أحمد السقا و(فرح) مى عمر، حيث قال لها الأول إنه يريد الزواج منها.