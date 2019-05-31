كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محمد حربي" يبدأ المنافسة في سوق الفاكهة بـ زلزال حلقة 25 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "زلزال" بلا أحداث كبيرة، حيث حصل محمد حربي "زلزال" على المحل الذي كان يريده بعدما دخل مزاد كبير ضد كبار "معلمين السوق"، حيث كان يملك مبلغ 80 ألف جنيه وكان سيخسر المزاد لولا أن "صافية" ذهبت للعياط وأحضرت له أستاذ "زهدي" ومعه مبلغ آخر لينقذه في اللحظات الأخيرة من خسارة المزاد.

وعلى جانب آخر بدأ الدكتور "عبد الحليم" في تدبير مؤامرة ضد حماه "خليل السواح" بمساعدة سيدة يعرفها، حيث أقنع "خليل" أن هذه السيدة تريد تصدير فاكهة إلى الاتحاد الأوروبي وتريد شريكا لها، حيث وقع "خليل" في الفخ وبدأ في التعامل مع السيدة، ولم تشهد الحلقة أي أحداث أخرى.