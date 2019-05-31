كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني تهاجم "عمر" بعد كشف كذبه في زي الشمس حلقة 25 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للمرة الرابعة، تصدق نور "دينا الشربيني" حبيبها عمر "أحمد السعدني" ثم تكتشف كذبه في النهاية، حيث كشفت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل زي الشمس أن عمر تصالح مع فريدة "ريهام عبد الغفور" طليقته قبل أن تُقتل، وذلك بعدما عرف مصطفى "أحمد داوود" من سلمى أنه كان مع فريدة في فندق بالعين السخنة قبل مقتلها بمدة قليلة، ليكذب عمر مرته الأولى عندما قال إنه كان في الإسكندرية وقت الحادث بينما كان في القاهرة، والثانية عندما لم يذكر أي معلومات عن مرسم فريدة الخاص، والثالثة حين استمر في إخفاء معلومة أنه وفريدة تصالحا.

وواجهت نور عمر بالحقيقة، فلم يجد سبيلًا للإنكار، فانهارت من كذبه المستمر عليها، وقالت "من ساعة ما عرفتك وأنت مابتعملش حاجة غير إنك بتوجعني" وتركه وذهبت، في الوقت الذي لم تصدق مصطفى في بداية الأمر حين أخبرها بكذب عمر، لتخسر نور حبيبها عمر وصديقها مصطفى في ضربة واحدة.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.