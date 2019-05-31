كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:03 صباحاً - خضعت الفنانة السعودية اسيل عمران لجسلة تصوير لصالح بولغاري في وسط شوارع مدينة جدة في السعودية. فقد نشرت اسيل عمران فيديو لجلسة التصوير وعلقت عليه قائلة: “من وسط شوارع جدة القديمة وناسها الطيبين استمتعت كثير مع بولغاري اللي لأول مرة يصورو في السعودية وهذي التجربة الأكثر من رائعة”. يذكر ان اسيل عمران تتعاون حالياً مع دار بولغاري الايطالية ومؤسسة “إنقاذ الأطفال” لتوفير مستقبل أفضل لأضعف الأطفال في العالم وتحقيق أحلامهم كما أعلنت دار لوريال باريس عن تنصيبها سفيرة للدار في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اسيل عمران تخضع لجلسة تصوير في شوارع جدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.