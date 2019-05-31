بفيديو طريف.. ظافر العابدين يستعد من مدينة الملاهي لدور أكشن جديد

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:03 صباحاً - نشر الممثل التونسي ظافر العابدين على حسابه الخاص مقطع فيديو طريف له وهو في مدينة الملاهي.
وظهر ظافر في الفيديو وهو يركب في طائرة أطفال مكتوب عليها “شرطة”، كاشفا من خلاله عن استعدادته لدور أكشن سيخوضه في عمل جديد، حيث انه علّق قائلا: “تحضيرات للدور الأكشن القادم”.
الجدير ذكره ان ظافر صور مؤخرا فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي يحلّ فيه كضيف شرف.
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