جين فوندا : “على المسنات ممارسة الجنس باستمرار”

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:03 صباحاً - صرّحت الممثلة الأميركية ​جين فوندا​ أنه من المهم لدى كبار السن أن يمارسوا الجنس باستمرار، وذلك خلال حديثها في مقابلة مع تيفاني حديش ومايا رودولف على طاولة Hollywood Reporter.

وأوضحت جين وجهة نظرها بالقول: “إن المجتمع لا يحب أن يتحدث كبار السن عن الجنس”، وأضافت: “كذلك الأطفال لا يحبون التفكير في قيام آبائهم بذلك، لكن الفئة الأكبر في العالم هنّ النساء كبيرات السن، اللواتي يقمن بعلاقات جنسية بشكل ممتع للغاية”.

وعلى الصعيد المهني كشفت جين عن عمل يحاكي هذا ما تحدثت به قائلة: “لقد كتبت كتاباً حول هذا الموضوع، فعندما كنت في الأربعينيات من عمري، قلت أريد أن أكون جزءاً من إعطاء قيمة ثقافية للنساء المسنات، ولا أستطيع أن أخبركم مدى النتائج المذهلة لذلك، لقد أخبرتني النساء المسنات اني منحتهن الأمل، وأخريات بأنهن رأين طريقة للمضي قدماً”.

وشاركت تيفاني بالحوار حول دورها في Girls Trip، الذي كان عبارة عن فيلم يتحدث عن عالم الإناث بطريقة كوميدية، وكيفية تنقلهم إلى عالم الرجال، حيث قالت: “أنا فقط أؤدي دوري، وأقضي وقتاً ممتعاً”، ثم أضافت حول البرنامج: “Girls Trip لن ينته حتى لو بقيت في البرنامج”.

وتجدر الإشارة الى أن جين فوندا تزوجت ثلاث مرات في حياتها، المرة الاولى كانت من المخرج روجر فاديم، أما الرجل الثاني فكان الناشط السياسي توم هايدن، وأخيراً تيد تيرنر الذي بقيت معه مدة 15 عاماً ونسيت خلال هذه الفترة الشهرة، ثم ما لبث أن انفصلا عام 2001، لتدخل بعدها بعلاقة مع ريتشارد بيري التي امتدت علاقتهما ثماني سنوات، أصيب بها ريتشارد بمرض باركنسون فانفصلا.