شاهدوا.. حلا شيحة ترد على منتقديها: لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:03 صباحاً - ردّت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ على الإنتقادات التي تعرضت لها، بسبب دورها في مسلسل “​زلزال​”، حيث وصف البعض أدائها بالضعيف لأنهم كانوا ينتظرون منها تمثيلاً أقوى، خصوصاً أنها عادت للتمثيل بعد غياب لأكثر من 13 عاماً.



ونشرت شيحة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت: “لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون”.

يُذكر أن المسلسل من بطولة ​محمد رمضان​، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، ويوسف عثمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.