كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:03 صباحاً - ردّت الممثلة المصرية حلا شيحة على الإنتقادات التي تعرضت لها، بسبب دورها في مسلسل “زلزال”، حيث وصف البعض أدائها بالضعيف لأنهم كانوا ينتظرون منها تمثيلاً أقوى، خصوصاً أنها عادت للتمثيل بعد غياب لأكثر من 13 عاماً.
ونشرت شيحة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت: “لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون”.
يُذكر أن المسلسل من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، ويوسف عثمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. حلا شيحة ترد على منتقديها: لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.