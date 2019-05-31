قصة حبّ نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار حديث الجمهور

متابعة بتجــــــــــرد: مع قرب انتهاء الموسم الرمضاني لهذا العام، تتسارع الأحداث الدرامية للمسلسلات المعروضة خلال الشهر الفضيل، وأبرزها مسلسل “خمسة ونص” الذي يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

وشغل بطلا العمل النجمان نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار الجمهور والرأي العام طيلة الساعات الماضية، خاصة مع اعترافهما بحبّهما لبعضهما رغم علاقة كل منهما بالبطل الثالث في المسلسل النجم قصي خولي.

وتصدّر مقطع الفيديو الذي يعترف فيه معتصم ونادين بحبّهما لبعضهما قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” واحتلّ المرتبة الأولى في الـTrending متفوقًا على جميع الفيديوهات الأخرى التي لها علاقة بالمسلسلات الرمضانية وغيرها من الفيديوهات السياسية، الرياضية، الفنية والإجتماعية على حد سواء.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها صادق الصباح.