- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: مع قرب انتهاء الموسم الرمضاني لهذا العام، تتسارع الأحداث الدرامية للمسلسلات المعروضة خلال الشهر الفضيل، وأبرزها مسلسل “خمسة ونص” الذي يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.
وشغل بطلا العمل النجمان نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار الجمهور والرأي العام طيلة الساعات الماضية، خاصة مع اعترافهما بحبّهما لبعضهما رغم علاقة كل منهما بالبطل الثالث في المسلسل النجم قصي خولي.
وتصدّر مقطع الفيديو الذي يعترف فيه معتصم ونادين بحبّهما لبعضهما قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” واحتلّ المرتبة الأولى في الـTrending متفوقًا على جميع الفيديوهات الأخرى التي لها علاقة بالمسلسلات الرمضانية وغيرها من الفيديوهات السياسية، الرياضية، الفنية والإجتماعية على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها صادق الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حبّ نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.