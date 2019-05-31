في آخر أيام رمضان.. رسالة خاصة من عاصي الحلاني إلى جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: مع حلول آخر أسبوع من شهر رمضان لهذا العام، وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني رسالة خاصة إلى الجمهور.
وتوجه عاصي الحلاني إلى متابعيه بتغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” وكتب: “اليوم اخر جمعة بشهر رمضان ، ادعو من الله ان يحفظكم ويسعدكم ويرزقكم الصحة والعافية وراحة البال”.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح منذ أيام أغنية جديدة تحمل اسم “اضحكي” وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
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