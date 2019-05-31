“خبصة” الأن على الشاشات الصغيرة

بعد تصدّره شباك التذاكر في صالات العرض اللبنانية ٣ اسابيع، وإطلاقه بنجاح في الإمارات المتحدة العربية، أصبح الآن بإمكانكم مشاهدة “خبصة” على شاشاتكم الصغيرة.

خبصة حالياً متوفّر على itunes، google play، osn store وباقة من المتاجر الالكترونيّة لشركات الإتصالات العربيّة.

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الفيلم الكوميدي الذي أثنى النقّاد على حبكته، وأعجب الجمهور بأداء ممثليه ولاقى استحسان الصحافة لحبكة الكوميديا السلسة، والذي رشّح لجوائز لبنانية واوروبية يحكي قصّة إمرأة لبنانية تقوم بخطّة محكمة لإقناع حبيبها بالزواج منها.

تحت شعار “بعمرك ما تستخف بمرا بدّا تتزوّج” تدور أحداث الفيلم حول مائدة عشاء عند نايلة حيث تتوالى الأحداث بطريقة شيّقة لمدّة ساعتين من الضحك المتواصل.

خبصة بطولة رولا بقسماتي، جنيد زين الدين وعبّودي الملّاح، من إخراج شادي حنّا. الإنتاج لـ godot films وthe film atelier أما الكتابة فهي مشتركة بين حنّا والملّاح. يذكر أن الموسيقى التصويرية وقعّها الفنان مايك ماسي.

خبصة أصبح متوفّر للمشاهدة على المواقع عبر شركة front row filmed entertainment التي تمتلك جميع حقوق البث والنقل عبر الإنترنت والتلفزيون بما فيها الحقوق التلفزيونية بإشتراك والمجانية وجميع مواقع الانترنت وخدمات الفيديو عند الطلب المجانية والمدفوعة (VOD).