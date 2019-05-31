شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تلاعب النساء بـ"محمد رجب" فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام"، بأن خمسة فتيات يحاولون الوقوع بـ "نوح الشواف" محمد رجب وينون له على الشر، ليذهب بعدها إلى "جيهان" هبة الأباصيرى، والتى تخفى أسرار كثيرة والتى تواجد بمنزلها بنفس الوقت النساء التى تكيد لـ "نوح الشواف وأخفتهم فى إحدى الغرف، وأثناء حديثه مع "جيهان"، سألته عن سبب قتله لـ "رحاب" ميرهان حسين، ليجاوبها بانه خاينة وكان لابد أن تموت، لترد عليه، مشكتش انها تكون عايشة لسه، ليغادر المنزل.

وووجه "سامح" هيثم أحمد زكى سؤالا لـ "نوح" عن سبب قتله لـ "رحاب" مرة أخرى، ليجاوبه بأنها دخلت حياتنا ودمرتها، ولكنه تذكر كلمة جيجى عندما أشارت إلى احتمالية وجود "رحاب" وانها على قيد الحياة، ليقرر أن يذهب للمكان الذى دفنها فيه للتأكد من مقتلها.

ذهبت أيضا الدكتورة "هيمت" نورهان، لمقابلة "قنديل" داخل المصحة بعد اصرار من دكتور "محمود" لمحاولة معرفة مكان "نوح" الذى بالفعل هى تعرفه، ولكنه رفض أن يقول شيئا يخصه ونسق معها أن تقول للدكتور "محمود" بأن "نوح" سيقتل دكتور "سامح"، فهل سيكون مصير هيثم أحمد زكى القتل على يدههه فى الحلقات القادمة أم سيكون عند اتفاقه معه بانه سيساعده على اثبات برائته من قتله لشقيقه "جاسر.

وتناولت الحلقة أيضا بعض مشاهد الفلاش باك اثناء مقابلة "رحاب" ميرهان حسين و "جاسر" محمد ناصر، لتعترف له بحبها رغم ارتباطها بشقيقه "نوح الشواف" محمد رجب، وتناقشوا فى كيفية حل المشكلة مع "نوح" خاصة بعد زواج "جاسر" من "مروة"" جيهان خليل إبنة عمه.

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وتحدثت "مروة" مع "عيشة" حنان سليمان التى تعمل خادمة لدى عائلتها، عن أن مصيره مع "جاسر" سينتهى بالطلاق وأنها على استعداد بالزواج من إبنه "قنديل" الذى يحبها ولكن بأن يكون مهرها قتل قنديل سواء عن طريق إبنها أو عن طريقها هى شخصيا، لتطلب "عيشة" منها الرحيل ولكن "مروة" تركت لها الفرصة للتفكير.

وأجرى "نوح الشواف" اتصال هاتفيا بـ "رحاب" ميرهان حسين، لمقابلتها وتحدث معها عن معرفتها بـ "آلاء" خطيبة جاسر القديمة واتهمها بأن هى من صدمتها بسيارتها وقتلتها، لتنكر ذلك وتخبره بأن "قنديل" هو من وراء قتلها لإخلاء الطريق لكى تتزوج شقيقته من شقيقه "جاسر"، وفى مشهد اخر يعاد نفس المشهد ولكن تظهر "رحاب" باعتراف أخر بأن "جاسر" هو من قتلها، دون علم ماهى الحقيقة.

وطلب "فؤاد" الشواف" محمود البزاوى من شقيقة قنديل "صباح" كوكى، بأنه يريد قتل "جاسر" لكى ترثه أبنته "مروة" وتصبح أرملة، مقابل المبلغ المالى الذى تريده شرط أن تنفذ ما طلبه منها.

وبأخر مشهد فلاش باك، تحدث "جاسر" مع شقيقه "نوح" بأن "رحاب" تحبه هو، وحاول "نوح" أن يفهمه بأنها تتلاعب بهما هما الإثنين، ولكنه لم يصدق حديثه دون معرفة ما سيحدق بعد ذلك.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.