شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتهى من تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل هوجان غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم محمد إمام من تصوير مشاهده الأخيرة فى مسلسله الرمضانى "هوجان"، والذى يذاع على قناة الحياة حصرياً غداً السبت المقبل، حيث يواصل التصوير يوميا بعد الفطار فى شوارع وفيلات مدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينه وبين أوس أوس والفنان رياض الخولى والفنان كريم محمود عبد العزيز.

ويحقق المسلسل نجاحاً كبيراً منذ عرض الحلقات الأولى ونجح فى هذا العام بجذب الانتباه إليه من خلال شاشة التليفزيون، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعى.

"هوجان" هو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.