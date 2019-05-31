بالجلباب المغربي.. دنيا بطمة في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "دنيا" في الصور بالجلابة المغربية الشهيرة، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي دنيا. يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور"، والتي غنتها باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي.

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