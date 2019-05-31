شكرا لقرائتكم خبر عن رانى موخيرجى وإبهيشك باتشان يلتقيان مجددا فى Bunty Aur Babli 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد كل من ممثلي الهند رانى موخيرجى وابهيشك باتشان على بطولة الجزء الثانى من فيلم Bunty Aur Babli 1 ليحمل اسم Banty Aur Babli 2 ، ليقرر صناع ومنتجى العمل ان موعد التصوير سيكون الشهر القادم أوائل يونيو ، للحاق بميعاد طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية الهندية الذى لم يحدد بعد.

ولم يذكر منتج او مخرج العمل اية تفاصيل عن الفيلم فيما يخص بفريق العمل المشارك مع ابهيشك باتشان ورانى موخيرجى، سواء موعد طرح الفيلم أو ميزانيتة أو قصة أو المخرج، بل التزما التكتم التام حتى يكون Bunty Aur Babli 2 بمثابة مفاجآة للجمهور .

من المعروف ان الممثلين الهنديين ابهيشك باتشان ورانى موخيرجى تعاونا سينمائيأ قبل ذلك فى عدة افلام بوليودية متفاوتة مثل " Hum Tum ، Kabhi Alvida Na Kehna ، Bunty Aur Babli 1 ، Lagaa Chunari Mein Daag " ، ليكون الفيلم الهندى Bunty Aur Babli 2 بمثابة تعاون مثمر فى رصيدهما السينمائى معا .

يذكر ان الفنانة رانى موخيرجى هى ابنة عم الممثلة الهندية كاجول ، وزوجة المخرج اديتيا شوبرا ، عرفت بأفلام مثل " Kuch Kuch Hota Hai ، Dil Bole Hadipa ، Kabhi Alvida Na kehna ، Veer Zara " ، بينما الممثل الهندى ابهيشك باتشان يكون والديه الاسطورة الهندية اميتاب باتشان ووالدته جايا باتشان ، ليعرف ابهيشك بأفلام مثل " Bol Bachan ، Happy New Year ، Refugee ، Dostana " .

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