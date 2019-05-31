بزي "منصور الحفني".. بوستر "سبع البرمبة" لرامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بوستر جديد لفيلمه "سبع البرمبة"، المنتظر طرحه في موسم عيد الفطر.

وظهر رامز في البوستر بشخصية منصور الحفني "الشخصية التي جسدها أحمد السقا في فيلم الجزيرة"، وظهرت بجانب رامز جلال الفنانة جميلة عوض التي تلعب دور زوجته.

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وكتب رامز في تعليقه على البوستر: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبع البرمبة فيلم عيد الفطر ٢٠١٩ وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

"سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، بطولة جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.