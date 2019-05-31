زواج كريم محمود عبدالعزيز وآيتن عامر في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ٢٧ من مسلسل شقة فيصل، ببدأ اولى خطوات ميزو نحو الغناء الشعبي، وذلك بعد ان أتفق مع فرقة موسيقية للتدريب على الغناء معها، ويركز ميزو في حلمه جيدًا ولا يفكر في شئ آخر.

تلعب شربات لعبة على ميزو وأخيه زغللة لكي تخرجهما من الشقة، فتتهم ميزو بأنه على علاقة مع أختها سكر، ويأتي كافة جيران العمارة على صوتها، وهنا يطلبوا

منهم أن يغادروا العمارة وإلا اتصلوا بالشرطة لتأخذهم إلى السجن، وتحزن سكر من فعل أختها، فهى تريد أن تطرد ميزو على حساب سمعتها دون التفكير بها، وهنا تطلب سكر من ميزو أن يتزوجا زواج سوري أمام الجيران، لكي تظل في الشقة، لأنه لا يوجد مكان أخر تذهب إليه، وبعد إلحاحوبكاء منها وافق ميزو على طلبها، وكتب كتابهم أمام الجيران، وبذلك لا يقدر أحد أن يتكلم عليهم. تغضب شربات من زواج سكر وميزو فهى بذلك لم تتخلص من ميزو وأخيه، بل سيظل في شقة والده للأبد، وبعد تهنئه السكان ذهب الجميع، وهنا تؤكد شربات لأختها سكر أنها غبية وأضاعت فرصة طرد ميزو وأخيه من المنزل.

تنتهي الحلقة بإستغلال زغللة لشربات، وأعطاها شرائط ممنوعات لكي تبيعها للزبائن داخل الكبارية الذي تعمل به، ولها نسبتها في المكسب وتوافق شربات على عرضه.