مذيعو الجزيرة يرحبون بـ علا الفارس بعد اعلانها انضمامها الى القناة!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 06:05 صباحاً - اعلن عدد من مذيعي قناة الجزيرة القطرية ترحيبهم بزميلتهم الجديدة الاعلامية الاردنية علا القارس وذلك بعد اعلانها عن انضمامها رسميا الى القناة كمذيعة اخبار.

فقد نشرت الاعلامية الجزائرية وسيلة عولمي تعريدة قالت فيها: “أهلاً وسهلاً بالعزيزة علا الفارس .. اعلامية محترمة وشجاعة”.

كما غرد الاعلامي اللبناني جلال شهدا قائلا: “هلا وسهلا بالزميلة علا الفارس @OlaAlfares مذيعة على شاشة الجزيرة. علا طاقة إعلامية ومكسب لاي قناة. .. مرحبا بالصديقة،،، والزميلة القديمة الجديدة. ”

اما الاعلامية اللبنانية غادة عويس فقد كتبت: “أهلاً وسهلاً بالفارسة علا التي تعلو ولا يعلى عليها”.

وكانت علا الفارس قد اعلنت في لقاء تلفزيوني انضمامها الى قناة الجزيرة مبررة ذلك بالقول: “هذا القرار اخذته لانتبه الى مستقبلي وشغفي وعودة لما جعلني اكون ما انا عليه اليوم وحب الصحافة والحقيقة والميدان فأنا اتشرف ويسعدني ان اعلن من خلال هذا المنبر انني سأطل قريبا عبر شاشة الجزيرة مذيعة للاخبار ان شاء الله مع صفوة الزملاء في الشبكة”.