كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 06:05 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب صورة جديدة لها, ذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع والدتها من امام الكعبة.
وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة: “.انا وامي الحبيبه ، اللهم تقبل منا صالح الاعمال يارب يا كريم “.
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كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تؤدي العمرة مع والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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