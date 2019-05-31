سمية الخشاب تؤدي العمرة مع والدتها

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 06:05 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب صورة جديدة لها, ذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع والدتها من امام الكعبة.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة: “.انا وامي الحبيبه ، اللهم تقبل منا صالح الاعمال يارب يا كريم “.