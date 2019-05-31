بسمة تتمنَّى العمل مع داوود عبدالسيد

وجَّهت الفنانة بسمة رسالة إلى جدها الراحل الحقوقي يوسف درويش، وكشفت عن رأيها في عمل الفنان بالسياسة.

وحلّت بسمة، ضيفة على برنامج "رسايل" مع جيهان عبدالله على "نجوم أف أم"، وقالت إن جزءا كبيرا من نضجها في الحياة من تأثير جدها الراحل الحقوقي يوسف درويش.

وقالت بسمة في رسالة إلى جدها: "وحشتني ورحيلك ساب فراغ كبير بس أنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك"، وعن رأيها في عمل الفنان بالسياسة، قالت: "لا بد من وجود رأي له بالحياة وماينفعش ينفصل عن المجتمع لكن لا يمارس السياسة ويتركها لمن درس السياسة".

ووجهت بسمة رسالة إلى الفنانة نيللي كريم، قائلة إنها سعيدة في تجربتها معها في مسلسل "اختفاء" العام الماضي، وأنها تستحق المكانة التي وصلت إليها في الدراما والسينما، وعن غيابها عن الساحة الفنية قالت: "هذا البعد عن الوسط الفني جعلني أتفرغ لابنتي نادية وتربيتها وقضاء كل الوقت معها ومراجعة حساباتي كلها"، وعن تجسيد دور لإحدى فنانات الزمن الجميل تمنت بسمة أن تؤدي دورا لشادية ونادية لطفي وسعاد حسني.

وشكرت بسمة المخرج داوود عبدالسيد لأنه سبب الفطرة الفنية في حياتها وتتمنى العمل معه مرة أخرى، وتخيلت إذا أصبحت وزيرة سيكون للتعليم، لأنها تؤمن أن التعليم سبب تقدم أي دولة وهو السلاح الذي ينهض بكل المجتمعات ومواجهة كل شيء.

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