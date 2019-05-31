نيللي كريم تُؤكِّد على أنّ حياتها تحتاج إلى مسلسل مِن 5 أجزاء

أكدت الفنانة نيللي كريم أن حياة كل إنسان يمكن أن تتحول إلى عمل درامي لأن الجميع لديه قصصه وحكاياته ومواقفه وصراعاته، مشيرة إلى أن حياتها إذا تحوّلت إلى مسلسل فسيكون مكونا من 5 أجزاء، يتناول الأول علاقة والديها، لأنها من ثقافتين مختلفتين، وهو ما أسهم في تكوين شخصيتها، بالإضافة إلى جزء آخر يتحدث عن طفولتها التي تراها ثرية.

جاء ذلك خلال حلول نيللي كريم ضيفة على برنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً.

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وأردفت كريم أن التنقلات الكثيرة في حياتها خلقت شكلا من أشكال "الأكشن"، حيث ولدت في الإسكندرية ثم انتقلت إلى روسيا، ثم عادت إلى الإسكندرية مرة أخرى ومنها إلى القاهرة، متابعة أنها تقدم في حياتها البطولة المشتركة دائمًا لأنه لا يوجد أحد يستطيع العيش بمفرده.

وأوضحت أن هناك العديد من ضيوف الشرف المؤثرين في حياتها، منهم أساتذتها الذين علموها في روسيا ومصر، وخصوصا مدربة الباليه، مشددة على أن النجمة الراحلة فاتن حمامة أكثر ضيوف الشرف تأثيرا في حياتها، فهي أول من عملت معها في التمثيل.

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