كليب "سكاكر السكر" يجمع رامي عياش بـ"فيفي عبده"

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""الخليج 365"" من بيروت: يُطلِق الفنان رامي عياش ألبوم "قصة حب" من إنتاج وتوزيع شركة "مزيكا" بالتزامن مع فيديو كليب "سكاكر السكر" الذي تشارك فيه الفنانة فيفي عبده. وذلك بتاريخ 6/6/2019. وهو يتضمن عشرة أغنيات نعددها فيما يلي:



- قصة حب": من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي."

- وصفولي": من كلمات نبيل أفيوني، ألحان نور الملاح، توزيع جان ماري رياشي. "

- "حابب": كلمات وألحان سليم عساف و توزيع عمر صباغ.

- "عمر جديد": من كلمات كاترين معوّض، ألحان رامي عياش و توزيع داني حلو.

- "سكاكر السكر": من كلمات خالد فيرناس، ألحان عمرو الشاذلي و توزيع محمد شفيق.

- "لو أحلامي": كلمات سما، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

- "بعقلين": كلمات معتصم حمزة، ألحان بهاء حمزة، توزيع استوديو رامي عياش وضياء حمزة.

- بالأفراح": كلمات سليم عساف، ألحان رامي عياش و توزيع استوديو رامي عياش"

- أم الدنيا": من كلمات سليم عساف، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو "

- "ساعة الغروب": كلمات أحمد شتا، ألحان محمود خيامي وتوزيع خالد نبيل

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هذا وانتهى "عيّاش" من تصوير فيديو كليب أغنيته "سكاكر السكر" مع الفنانة المصرية فيفي عبده في بيروت بإدارة المخرج فادي حداد. حيث سيتزامن إصدار ألبوم "قصة حب" مع عرض هذا الكليب. علماً أنه طرح مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "حابب"، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب".

