صور .. نانسي عجرم تتألق في أقوى السهرات الرمضانية بمصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائياضمن سلسلة السهرات الرمضانية الذي يحييها نجوم الغناء والطرب، وذلك بأحد الأماكن العامة بمصر الجديدة. افتتحت نانسي عحرم حفلها بأغنية "ماتيجي هنا وانا احبك " وحرصت علي تحية الجمهور وتهنئتهم بشهر رمضان واقتراب حلرل عيد الفطر المبارك .. ثم انطلقت لتقدم عدد كبير من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "يا بنات " ،"اخاصمك آه" ،"قول تاني كده" ، "ياسلام " ، "احساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصري" .. بالإضافة إلي " بدنا نولع الجو" ..وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور في اجواء ساحرة . Advertisements

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