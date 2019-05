شكرا لقرائتكم خبر عن البنجابى ديلجيت دوسانجى يتعاون مع يومى جوتام فى فيلم كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الممثل الهندى البنجابى ديلجيت دوسانجى على بطولة فيلم جديد هندى كوميدى من اخراج هارون ميرزا، بطولة الممثلة الهندية يومى جوتام، وانتاج راميش تورانى، ليكون هذا الفيلم بمثابة التعاون الاول بين كلا الممثلين ديلجيت دوسانجى، يومى جوتام.

لم يذكر احد من ابطال العمل او منتج الفيلم آية تفاصيل اخرى عن الفيلم فيما يخص الميزانية، بقية الممثلين المشاركين فى العمل، ميعاد التصوير، ميعاد طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية الهندية، بل التزما التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجآة للجمهور .

الممثل ديلجيت دوسانجى، هو ممثل هندى من ولاية بنجاب بدأ حياته الفنية كممثل من خلال الافلام البنجابية أولا ثم انطلق بالتمثيل فى الافلام الهندية ببوليود من خلال افلام مثل "Udtta Punjab ، Welcome To New York " ، اما الممثلة الهندية يومى جوتام عرفت بافلام مثل " Total Siyapaa ، Vicky Donor ، Padlapur ، Kaabil " .

