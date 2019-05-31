شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 25.. هل يتخلى ياسر جلال عن شراكة حمزة بعد ‏وفاة ابنه بسبب المخدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر ‏جلال، بإصابة عايدة "حنان مطاوع" بالصدمة بعد اكتشافها خديعة ‏حمزة "فتحى عبد الوهاب" وإعطائها أدوية تمنع حملها، وواجهته ‏بالأمر، وأخبرها أنه لا يريد أن ينجب طفلا يعيش فى نفس ظروفه ‏ويصبح مثله تاجرا للمخدرات، وتوعدته "عايدة" بالانتقام منه ومن ‏ابنه ياسين، بعد طرده من منزلها‎.‎

اتصلت عايدة "حنان مطاوع"‏‎‎‏ بزيدان "محمد عز" واتفقت معه على ‏الانتقام من حمزة "فتحى عبد الوهاب" بعدما أدخل شحنة مخدرات ‏كبيرة دون علمهم، فى أول رد فعل لها بعد صدمتها .‏

ذهب أدهم "ياسر جلال" إلى صديقه أشرف "كرم جابر" لدعوته ‏لحفل زفافه من غادة "إيمان العاصى"، لكن أشرف يرفض ويحذره ‏من ارتباطه بعائلة حمزة‎.‎

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كما حذر الضابط علاء "أحمد كمال، أدهم "ياسر جلال" من تعاونه ‏مع حمزة، وطلب مساعدته من أجل الإمساك به متلبسًا لكن أدهم ‏يرفض.‏

احتفل أدهم "ياسر جلال" بزفافه على غادة "إيمان العاصى" فى ‏فيلا أخيها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، فى اللحظة التى يتوفى فيها ‏ابنه فارس بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس، الذى يصنعه شريكه ‏حمزة، فهل يتخلى أدهم عن شراكة فتحى عبد الوهاب ويعود لرشده ‏بعد وفاة نجله؟

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏