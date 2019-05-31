شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 25.. هل يتخلى ياسر جلال عن شراكة حمزة بعد وفاة ابنه بسبب المخدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، بإصابة عايدة "حنان مطاوع" بالصدمة بعد اكتشافها خديعة حمزة "فتحى عبد الوهاب" وإعطائها أدوية تمنع حملها، وواجهته بالأمر، وأخبرها أنه لا يريد أن ينجب طفلا يعيش فى نفس ظروفه ويصبح مثله تاجرا للمخدرات، وتوعدته "عايدة" بالانتقام منه ومن ابنه ياسين، بعد طرده من منزلها.
اتصلت عايدة "حنان مطاوع" بزيدان "محمد عز" واتفقت معه على الانتقام من حمزة "فتحى عبد الوهاب" بعدما أدخل شحنة مخدرات كبيرة دون علمهم، فى أول رد فعل لها بعد صدمتها .
ذهب أدهم "ياسر جلال" إلى صديقه أشرف "كرم جابر" لدعوته لحفل زفافه من غادة "إيمان العاصى"، لكن أشرف يرفض ويحذره من ارتباطه بعائلة حمزة.
كما حذر الضابط علاء "أحمد كمال، أدهم "ياسر جلال" من تعاونه مع حمزة، وطلب مساعدته من أجل الإمساك به متلبسًا لكن أدهم يرفض.
احتفل أدهم "ياسر جلال" بزفافه على غادة "إيمان العاصى" فى فيلا أخيها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، فى اللحظة التى يتوفى فيها ابنه فارس بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس، الذى يصنعه شريكه حمزة، فهل يتخلى أدهم عن شراكة فتحى عبد الوهاب ويعود لرشده بعد وفاة نجله؟
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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