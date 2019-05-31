شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يضع نفسه ضمن أبرز الوجوه الجديدة بشخصية "اللول" مع قمر هادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الزميل والممثل الشاب عماد صفوت، لفت الانتباه له فى أولى خطواته بالتمثيل من خلال دور"اللول" الذى قدمه فى مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز، والذى يعرض حالياً على قناة ONE، حيث قدم صفوت شخصية سائق نصف نقل يدخل فى العديد من المشاكل بسبب طمعه.

وبرز عماد صفوت فى آخر مشاهده والذى يعد من المشاهد الهامة فى المسلسل لأنه أجاب عن أكثر من تساؤل أثير فى الحلقات السابقة، وهو مصير المليون الجنيه التى سرقها "اللول" من "هادى أبو المكارم" الذى يجسده هانى سلامة، حيث ظهرت الأموال لدى شريكه "فتحى" – أحمد ثابت- ووجه اللول فتحى بطلبه نصيبه من السرقة ولم يقتنع بالمبلغ الذى تقاضاه منه ثم يقتله طعناً.



عماد صفوت فى لقطة من قمر هادى

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يذكر أن مسلسل "قمر هادى"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى ومحمد علاء وعماد صفوت وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة .