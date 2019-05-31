شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار بشير الديك رئيسا لجمعية مؤلفى الدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع جموع كتاب مصر أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية مساء أمس الخميس، بمقر اتحاد الكتاب وتمت الموافقة على اختيار الأستاذ بشير الديك رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للراحل محفوظ عبد الرحمن والأستاذ ابو العلا السلامونى نائباً لرئيس المجلس مع استمرار الأستاذ صلاح المعداوى أميناً عاماً وأيمن سلامة سكرتيراً للجمعية وبعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين وكان من أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر والكاتب محمد الغيطى والكاتب إبراهيم محمد على والأستاذ بشير الديك والأستاذ أبوالعلا السلامونى والكاتب أيمن سلامة والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر وتم اصدار البيان التالى :

تعلن جمعية مؤلفى الدراما والتى تضم خيرة عقول مصر من مؤلفيها بأنها على ثقة تامة فى البيان الذى أصدره الأستاذ تامر مرسى رئيس مجموعة إعلام المصريين والخاص بحصول منصة watch it على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو والتى تضم تراثاً وفكراُ لكبار مؤلفى الدراما من الراحلين والموجودين على قيد الحياة وتعلن الجمعية عن ثقتها فى أن حقوق هؤلاء لن تذهب هباء وتثمن علي الجهد الذى يبذله الاستاذ / تامر مرسى فى سبيل الحفاظ على حقوق المبدعين، ولما كانت الجمعية منوط بها تحصيل حق الأداء العلنى لكتاب الدراما فهى تأمل فى تفعيل القوانين الخاصة بحق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى والمطبقة فى العالم بأكمله عدا مصر وتهيب بالسادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشة هذه القوانين وتشريع مايستلزم لتنفيذ هذا الأمر .

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