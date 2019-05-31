شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام: جلست مع مدمنين لإتقان شخصيتى فى "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ديانا هشام، عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال الجيدة، التى تلقتها بعد تجسيد شخصية "رزان" التى قدمتها خلال السياق الدرامى لمسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة، مشيرة إلى أن تقديمها لشخصية المدمنة خلال المسلسل كان بمثابة مفاجأة كبيرة للمشاهدين وصدمة كبيرة لهم إذ إنها شخصية بعيدة تماما عنها.

وقالت ديانا: دخلت مصحة نفسية للإدمان وتعاملت مع شخصيات مدمنة فى الحقيقة وجلست معهم بشكل واقعى وتعايشت معهم من أجل إتقان الشخصية وتقدميها بصورة واقعية وشكل حقيقى".

وتابعت : راقبت كل تحركاتهم وأفعالهم وأسباب إقدامهم على تناول المخدرات حتى طريقة ملابسهم وأي تفصيلة وشىء يصدر عنهم حتى تقدمة للجمهور بشكل صادق دون افتعال أو مبالغة لكونها تريد تقديمه بالشكل الصحيح وهذا ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير وتحقق صدى كبير لدى المشاهدين".

وأشارت ديانا إلى أنها كانت مستمعة للغاية فى كواليس تصوير المسلسل خاصة فى ظل تعاونها لأول مرة مع النجم هانى سلامة، مؤكدة أنه من حسن حظها، وشرف كبير لها التعاون مع نجم محترم، ومتواضع لأقصى درجة ويعمل دائما على مساعدة الآخرين مثل هانى سلامة.

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مسلسل "قمر هادى" يعرض على قناة ON E وهو من بطولة النجم هانى سلامة ويسرا اللوزى وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ورشدى الشامى ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقى.



























