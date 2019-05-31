شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: سعيد بخطة سينرجى لـ "علامة استفهام" وأتمنى تكرار العمل معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد رجب، عن سعادته الكبيرة بخطة عرض مسلسل "علامة استفهام" على القنوات الفضائية التى وضعتها شركة سينرجى، والتى أفادت العمل بشكل كبير فى الدعاية والتسويق الخاصة بعرضه، وفى أوقات مختلفة سهلت على المشاهدين متابعة الحلقات بشكل مستمر.

وأضاف رجب فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، محظوظ جدا بوقوف الشركة معى من خلال عمل ضخم مثل "علامة استفهام" عوضنى عن غياب 10 سنين عن الدراما، وأتمنى تكرار العمل معهم مرة آخر، وسعيد بأنى كنت من الخمس المسلسلات الأولى فى تصدر نتائج البحث على موقع التدوينات "تويتر"، وأقدم شكرى لفريق العمل على النتائج المذهلة التى ظهرت خلال الحلقات على مدار شهر رمضان.

Advertisements

وتابع حديثه: كان بالفعل دور المريض النفسى مرهق وصعب للغاية ولكنى سعيد بردود أفعال المشاهدين بشكل كبير، وستحمل الحلقات الأخيرة من المسلسل الكثير من الألغاز والتشويق التى سيكتشفها الجمهور، خاصة الحلقة الأخيرة التى ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة لن يتخيلها المشاهدين.

ووجه رجب رسالة شكر إلى الأستاذ حسام شوقى والذى قام بالوقوف بجانبه وترشيحه للمشاركة فى العمل ودعمه المستمر منذ التحضيرات الأولية للمسلسل وحتى أخر مشهد تم تصويره، بالإضافة إلى الدور والمجهود الرائع، الذى قام به كل من المخرج المخضرم سميح النقاش والمؤلف الموهوب إسلام حافظ لخروج العمل على الشاشة وإلى الجمهور بهذا الشكل المتميز والرائع.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.