شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بعض ملامح الجزء الجديد من Rambo: last Blood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي سيلفستر ستالونى عن بعض تفاصيل وملامح فيلمه الجديد والذي يعد الجزء الخامس من سلسلة Rambo الشهيرة الذي يأتي بعنوان last Blood، المقرر عرضه يوم نهاية العام الجاري في دور السينما العالمي.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتى، عن الفنان الأمريكي، فأن الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة سيشمل بعض التفاصيل والأحداث التي تعرض لأول مرة داخل السلسلة والتي تتعلق بعائلة رامبو وعودته إليهم في الجزء الجديد بالإضافة إلى إلقاء الضوء عن حياته السابقة التي كانت السبب في تحويله لهذا المقاتل.

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ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يكسب لقمة عيشه من التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة؛ حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.