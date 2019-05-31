بعد تعادل الزمالك.. نبيل الحلفاوي يوضح فرص الأهلي للفوز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخص بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري، ويرد بها على سؤال أحد متابعيه حول موقف الأهلي في الدوري.

وكتب الحلفاوي: "دلوقت الفوز في إحداهما (مباريات الأهلي مع الزمالك والمقاولين)، والتعادل في الأخرى يكفي.. المباراتان تتساويان في الأهمية بالنسبة للأهلي لحين إشعار آخر ربما نحتاج لأقل من ذلك."

وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، سجل للزمالك المغربي خالد بوطيب، وتعادل للإنتاج الحربي معاذ الحناوي، من ركلة جزاء.