"مفيش فايدة".. ندى بسيوني تعلق على تعادل الزمالك والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخص بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري. وكتبت ندى: "يعني الحكم كتر خيره مد الماتش لحد السحور وبرده مفيش فايدة، يدوبك نلحق نتسحر بقى، +90". وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، سجل للزمالك المغربي خالد بوطيب، وتعادل للإنتاج الحربي معاذ الحناوي، من ركلة جزاء.

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